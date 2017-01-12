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Выездные семинары для пензенских аграриев стартуют 25 января

15:49 | 12.01.2017 | АПК

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Выездные обучающие мероприятия для сельхозтоваропроизводителей Пензенской области стартуют в районах 25 января. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Эдуард Каташов.

Выездные семинары для пензенских аграриев стартуют 25 января

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проводимые Минсельхозом, вами и совместные обучающие мероприятия показали в очередной раз свою целесообразность и необходимость. Аграрии хотят учиться, посещают семинары, активно задают вопросы, обсуждают, делятся опытом и мнениями. Эту работу нам необходимо продолжить, подумать, как сделать обучение более качественным и полезным для аграриев, уделяя должное внимание предприятиям, имеющим высокие показатели в отрасли, а также помогая и обучая работе и агротехнологии тех, кто пока не получил высоких урожаев», — сказал он в ходе совещания в представителями компаний-дистрибуторов, поставщиков семенного материала, минеральных удобрений и средств защиты растений, состоявшегося в четверг, 12 января.

По словам Эдуарда Каташова, масштабное обучение также будет проведено в феврале и марте на площадке Пензенского государственного аграрного университета.

Как пояснил замминистра, в феврале оно будет посвящено вопросам возделывания зерновых культур, а в марте — технических.

Также на совещании были затронуты вопросы поддержки отрасли растениеводства, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
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