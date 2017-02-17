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В Евлашево владелец свинофермы привлечен к ответственности после жалобы соседей

08:45 | 17.02.2017 | АПК

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Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Владелец свиноводческой фермы в поселке Евлашево Пензенской области привлечен к административной ответственности за нарушения ветеринарных правил содержания свиней в целях их производства, выращивания и реализации.

В Евлашево владелец свинофермы привлечен к ответственности после жалобы соседей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Коллективное обращение от жителей поселка поступило к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Елене Роговой. По словам обратившихся, размещение свинофермы на территории Евлашево нарушает их права. В тексте приводятся доводы о нарушении собственником фермы санитарных норм и правил, санитарно-защитных зон, а также загрязнении воздуха и почвы отходами жизнедеятельности животных.

В ходе проведенных проверок было выявлено наличие в личном подсобном хозяйстве 62 голов свиней разного возраста в закрытом помещении. Свинарник расположен на расстоянии двух метров от границы соседнего домовладения, что является нарушением ветеринарных правил содержания свиней в целях их производства, выращивания и реализации.

Владельцу свинофермы выдано предписание об устранении нарушений, которое находится на контроле управления ветеринарии Пензенской области.

Также отделом архитектуры, строительства, земельных и имущественных отношений администрации Кузнецкого района Пензенской области выявлено нарушение минимальных отступов от границ соседнего земельного участка при размещении зданий и сооружений, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в регионе.
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