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Государство направит более 1 млрд. рублей на поддержку АПК Пензенской области

10:10 | 17.02.2017 | АПК

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Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Субсидии на сумму более 1 млрд. 330 млн. рублей будут выделены Пензенской области из федерального бюджета в рамках восьми подписанных соглашений о поддержке агропромышленного комплекса региона.

Государство направит более 1 млрд. рублей на поддержку АПК Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В рамках несвязанной поддержки в области растениеводства будет представлено 215 млн. 970 тыс. рублей федеральных средств, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве — 100 млн. 770 тыс. рублей. На реализацию мероприятий программы устойчивого развития сельских территорий Пензенской области, на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, будет направлено 22 млн. 240 тыс. рублей, на социальное и инженерное обустройство населенных пунктов — 18 млн. 600 тыс. рублей, на строительство офиса врача общей практики и здания для размещения ФАПа предусмотрено 2,8 млн. рублей, на реализацию мероприятия по развитию общеобразовательных организаций — 10 млн. 840 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минсельхоза Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам Пензенская область получит 882 млн. 260 тыс. рублей, а также свыше 77 млн. рублей — на развитие мелиорации.
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