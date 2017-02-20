Посевные площади в Пензенской области намечено увеличить на 30 тыс. га АПК

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Посевные площади в Пензенской области намечено увеличить в 2017 году на 30 тыс. 900 га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 20 февраля.

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«Увеличение посевных площадей коснется, прежде всего, зерновых культур. Мы планируем в пределах 22 тыс. га увеличить посевы зерновых культур и около 9 тыс — это технические культуры: сахарная свекла [...] — в пределах 6 тыс. га и масличные культуры — в пределах 3 тыс. га», — уточнил он.

Министр добавил, что также планируется ввести в сельскохозяйственный оборот 50 тыс. 431 га земель.

По словам Андрея Бурлакова, в настоящее время составлен помесячный план ввода земель в севооборот.

«Техника на сегодняшний день […] готова. Готовность оценивается на 95%. За ближайший месяц она будет доведена до 100%», — добавил министр.