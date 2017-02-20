18:09:30 Понедельник, 20 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Посевные площади в Пензенской области намечено увеличить на 30 тыс. га

11:58 | 20.02.2017 | АПК

Печать

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Посевные площади в Пензенской области намечено увеличить в 2017 году на 30 тыс. 900 га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 20 февраля.

Посевные площади в Пензенской области намечено увеличить на 30 тыс. га

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Увеличение посевных площадей коснется, прежде всего, зерновых культур. Мы планируем в пределах 22 тыс. га увеличить посевы зерновых культур и около 9 тыс — это технические культуры: сахарная свекла [...] — в пределах 6 тыс. га и масличные культуры — в пределах 3 тыс. га», — уточнил он.

Министр добавил, что также планируется ввести в сельскохозяйственный оборот 50 тыс. 431 га земель.

По словам Андрея Бурлакова, в настоящее время составлен помесячный план ввода земель в севооборот.

«Техника на сегодняшний день […] готова. Готовность оценивается на 95%. За ближайший месяц она будет доведена до 100%», — добавил министр.
Актуальное
Читайте также
В пензенской больнице №4 медпомощь оказывают в полном объеме — главврач В Пензе для двоих наркозависимых разработаны индивидуальные программы реабилитации
Яна Смердова завоевала «золото» первенства России по спортивной ходьбе В Пензе сформирован план противопаводковых мероприятий
Житель Пензы отсудил у управляющей компании «Лев» 5 тыс. рублей за комаров в квартире Житель Тамалинского района получил ножевое ранение в центре Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама