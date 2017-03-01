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Иван Белозерцев попросил Аркадия Дворковича увеличить размер субсидий пензенским аграриям

09:27 | 01.03.2017 | АПК

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу с просьбой об увеличении размера субсидий региону для компенсации расходов по уплате процентов по привлеченным кредитам.

Иван Белозерцев попросил Аркадия Дворковича увеличить размер субсидий пензенским аграриям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Встреча Ивана Белозерцева и Аркадия Дворковича состоялась в Сочи в рамках инвестиционного форума.

«В нашем регионе очень динамично развивается сельское хозяйство. Внутренние и внешние инвесторы готовы вкладывать деньги в производство, но, конечно, им не хватает собственных финансовых средств — они привлекают кредиты, которые недешевы, поэтому бизнес нуждается в поддержке», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в настоящее время ряда сельхозкомпаний реализуют инвестиционные проекты.

«Поддержка со стороны министерства сельского хозяйства имеет огромное значение для создания в области предприятий аграрного сектора», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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