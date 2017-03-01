Более 2 млрд. рублей направят на поддержку АПК Пензенской области в 2017 году АПК

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Общий объем господдержки сельхозпроизводителей Пензенской области с учетом средств регионального бюджета составит, по предварительным данным, в 2017 году 2 млрд. 961 млн. рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Это не окончательная сумма», — отметил он в ходе заседания ассоциации сельхозпроизводителей Пензенской области, состоявшегося в региональном правительстве в среду, 1 марта.

По словам Андрея Бурлакова, субсидии на поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства составят 21 млн. рублей.

Он добавил, что затраты на страхование посевов будут сохранены в прежних объемах, а по многолетним растениям увеличены в 10 раз — до 16 млн. рублей.

«Планируем профинансировать закладку порядка 200 га садов в Пензенской области. Это будет один из самых больших показателей за последние 10 лет», — подчеркнул министр.

По словам Андрея Бурлакова, в полном объеме будет сохранена поддержка начинающих фермеров, семейных ферм и кооперативов.

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«Сохраняется поддержка, связанная с повышением продуктивности в молочном скотоводстве. Это поддержка на 1 кг реализованного товарного молока. С 1 января 2017 года вводятся изменения. Они приняты на федеральном уровне. Будет действовать разная ставка для коров с продуктивностью до 5 тыс. кг и более 5 тыс. кг. Это обосновано прежде всего тем, чтобы стимулировать предприятия применять более современные технологии в молочном скотоводстве», — отметил глава аграрного ведомства.

В числе областных программ поддержки, объемы которых будут на уровне 2016 года, министр назвал развитие молочного и мясного скотоводства, производство пищевого яйца и организацию логистических центров.

«Начиная с 15 марта мы планируем приступить непосредственно к финансированию статей государственной поддержки. На март текущего года кассовый план у нас утвержден в размере 450 млн. рублей. Мы его планируем выполнить в полном объеме», — резюмировал Андрей Бурлаков.