Пензенских арграриев обяжут вернуть субсидию при невыполнении плана АПК

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Аграрии Пензенской области должны будут вернуть полученные в рамках господдержки денежные средства при невыполнении заявленных показателей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков на заседании областной ассоциации сельхозпроизводителей, состоявшемся в облправительстве в среду, 1 марта.

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«На сегодняшний день сформированы и утверждены общие правила к получателям субсидий. По каждому виду субсидии […] заключается отдельное соглашение […] с указанием вида государственной поддержки, суммы, которую планирует получить, и показателями, которые он должен будет достигнуть. По каждому направлению субсидий будет у предприятий свой показатель. […] Если предприятие не выполняет условия заключенного соглашения, то пропорционально невыполнению соглашения сумма субсидии должна быть возвращена», — пояснил он нововведения в законодательстве.

По словам министра, это будет стимулировать предприятия и повысит эффективность расходования бюджетных средств.

«Также основным требованием будет являться отсутствие задолженности по налогам и сборам. […] Получатель субсидии дает согласие на проведение проверок в отношении тех средств, которые он получил и как он их использовал», — добавил Андрей Бурлаков.