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Проблема с кредитованием ИП и СПК будет решена в ближайшее время — Андрей Бурлаков

10:45 | 25.04.2017 | АПК

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Препятствия для получения кредитов некоторыми категориями сельхозтоваропроизводителей планируется устранить на федеральном уровне в ближайшее время. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Проблема с кредитованием ИП и СПК будет решена в ближайшее время — Андрей Бурлаков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Одна из основных проблем — то, что к категории малых предприятий отнесены на сегодняшний день только крестьянско-фермерские хозяйства. Сюда не попадают индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные производственные кооперативы, малые общества с ограниченной ответственностью. По заявлению министерства сельского хозяйства РФ, данный недочет будет устранен в ближайшее время. Будут внесены изменения в приказ», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции во вторник, 25 апреля.

Андрей Бурлаков отметил, что по этим категориям в банках уже находятся документы на получение 330 млн. рублей кредитов.

«Как только изменения в приказ пройдут — а на последнем ВКС [совещании в режиме видеоконференции] нам обещали, что это будет в ближайшее время — мы сразу их представим в Минсельхоз России для получения льготных кредитов», — подчеркнул руководитель регионального аграрного ведомства.
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