В Камешкирском районе мужчина оштрафован за сорняки на участке АПК

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей назначено мужчине за зарастание сорной растительностью земельного участка в Большеумысском сельсовете Камешкирского района Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, участок принадлежит мужчине на праве собственности.

«На участке не проводится комплекс организационных агрономических, технических, мелиоративных и иных мероприятий по предотвращению процессов, ухудшающих качественное состояние земель», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, гражданину также выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.