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В пензенском управлении ФСИН завершена посевная кампания

09:29 | 26.05.2017 | АПК

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Весенние полевые работы, организованные в управлении ФСИН России по Пензенской области в рамках реализации программы самообеспечения учреждений уголовно-исполнительной системы продукцией сельхозназначения, завершены.

В пензенском управлении ФСИН завершена посевная кампания

Фото: 58.fsin.su

Основные земельные угодья УФСИН, на которых культивируются овощные и зерновые растения, располагаются в Колышлейском и Сердобском районах.

В посевной кампании были заняты осужденные колонии-поселения №12, которые осуществляли подготовку семенного фонда и трудились на сельхозтехнике.

В настоящий момент на земельных угодьях площадью 63 га завершена посадка капусты, свеклы, моркови и лука, на площади 48 га — картофеля.

Кроме овощной группы, на площадях на 75 га в Сердобском районе посеян ячмень фуражный.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, полученный в 2017 году урожай овощей позволит в полном объеме покрыть потребности учреждений уголовно-исполнительной системы, а зерно пойдет на переработку для обеспечения поголовья скота и птицы собственными кормами.
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