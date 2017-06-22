Пензенская делегация примет участие в совещании по развитию аквакультуры в Ростове-на-Дону АПК Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области примет участие во всероссийском совещании по развитию товарной аквакультуры, которое пройдет в Ростове-на-Дону в четверг, 29 июня. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Мероприятие пройдет под председательством заместителя министра сельского хозяйства РФ – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Предполагается, что собравшиеся рассмотрят вопросы государственного управления и стратегического планирования, региональных аспектов развития аквакультуры, программы кредитования рыбоводных хозяйств, научного обеспечения рыбоводства, производства кормов и кадрового обеспечения отрасли. Ожидается, что в роли докладчиков выступят представители центрального аппарата Росрыболовства, Минсельхоза России, главы регионов, эксперты отраслевых научно-исследовательских институтов, руководители рыбоводческих объединений, ассоциаций и представители бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Нашли ошибку в тексте?

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