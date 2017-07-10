Полевой город «Сингенты» в Пензенской области объединил аграриев из разных регионов АПК

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Традиционное мероприятие «Полевой город», организованное компанией «Сингента», состоялось в Пензенской области, несмотря на проливной дождь.

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Оно проводилось на базе ООО «Дубровки» в Спасском районе, объединив более 200 сельхозпроизводителей и представителей агробизнеса Мордовии, Пензенской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областей.

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор региона «Север» компании «Сингента» Александр Дрожалин, данное мероприятие впервые было организовано в 2013 году, а на этой площадке проводится уже в пятый раз, и каждый год программа совершенствуется, становясь все более насыщенной и интересной. При этом «Сингента» стремится, чтобы мероприятие было не только полезным, но и приятным.

Полевой город, по мнению многих участников, является эффективной формой взаимодействия компании со своими существующими и потенциальными клиентами. Вместо того, чтобы долго объяснять эффект от того или иного препарата или преимущества отдельных гибридов, менеджеры могут сразу продемонстрировать результат непосредственно в поле в реальных условиях.

Такой формат дал участникам возможность ознакомиться с системами защиты зерновых, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника компании «Сингента», в том числе с уже хорошо зарекомендовавшими себя инсектофунгицидом «Селест Топ» и новинкой сезона — протравителем семян зерновых культур «Селест Макс».

Как пояснили эксперты, эти инновационные продукты обеспечивают надежную защиту будущих растений от вредителей, болезней и абиотических стрессов.

В секции «Обработка семян» клиентам продемонстрировали преимущества готовых инсектофунгицидных продуктов перед баковыми смесями. В секции «Диагностика» были разобраны снопы, которые привезли участники. Эксперты помогли поставить диагноз, а также подтвердить или опровергнуть опасения по фитосанитарной ситуации в посеве и спрогнозировать будущее урожая.

Не менее интересными были секции по подсолнечнику и кукурузе, где собравшиеся узнали, каких ошибок нужно избегать при работе почвенниками, как настроить опрыскиватель для максимальной эффективности препарата и что такое «точка невозврата».

Эксперты «Сингенты» показали и рассказали гостям мероприятия об особенностях разработки стратегии по полевым культурам, позволяющей добиться высокой рентабельности, а также дали профессиональные рекомендации по оптимальным срокам внесения препаратов.

Они акцентировали внимание на необходимости контроля вредных объектов не на конкретной культуре, а в системе севооборота. Эксперты компании «Сингента» рекомендуют комплексный подход к защите растений от болезней, вредителей и сорняков и индивидуальное решение для каждого поля. Они гарантируют сельхозпроизводителю и ожидаемые показатели урожайности, и окупаемость инвестиций.

Компания «Сингента» в этом году еще раз откроет ворота своего «Города». Осенью будут демонстрироваться результаты этого сезона, а именно — гибриды кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.

Компания « Сингента » образована в Швейцарии в 2000 году путем объединения агроподразделений Novartis AG и AstraZeneca Plc. Ее представительства открыты в 90 странах мира.

Реализует широкий спектр семян ключевых полевых культур — подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, рапса, а также богатый ассортимент средств защиты растений. К услугам клиентов — комплексные программы профессиональной защиты.

Благодаря синтезу серьезных научно-исследовательских разработок и глубокого знания реалий аграрного рынка компания предлагает решения и технологии, обеспечивающие хозяйствам максимальный возврат инвестиций.