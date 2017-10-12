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В Нижнеломовском районе фирма оштрафована на 400 тыс. рублей за заросший участок

09:31 | 12.10.2017 | АПК

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Штраф 400 тыс. рублей назначен ООО «Фаворит», руководство которого допустило зарастание арендованных земель сельхозназначения в границах Усть-Каремшинского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области на площади 266 га.

В Нижнеломовском районе фирма оштрафована на 400 тыс. рублей за заросший участок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина, факт нарушения был установлен в августе в ходе выездной внеплановой проверки.

«На земельных участках сельскохозяйственного назначения не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по охране земель. На них не проводятся агротехнические мероприятия, связанные с возделыванием культур», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что на момент осмотра на полях были сорняки, деревья и высохшие растительные остатки прошлых лет.

«К настоящему моменту постановление вступило в законную силу», — уточнила Лариса Якушкина.
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