В Нижнеломовском районе фирма оштрафована на 400 тыс. рублей за заросший участок АПК

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Штраф 400 тыс. рублей назначен ООО «Фаворит», руководство которого допустило зарастание арендованных земель сельхозназначения в границах Усть-Каремшинского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области на площади 266 га.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина, факт нарушения был установлен в августе в ходе выездной внеплановой проверки.

«На земельных участках сельскохозяйственного назначения не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по охране земель. На них не проводятся агротехнические мероприятия, связанные с возделыванием культур», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что на момент осмотра на полях были сорняки, деревья и высохшие растительные остатки прошлых лет.

«К настоящему моменту постановление вступило в законную силу», — уточнила Лариса Якушкина.