Скотомогильники в Тамалинском районе не соответствуют требованиям — Россельхознадзор АПК

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Ни один из четырех бесхозных действующих скотомогильников в Тамалинском районе не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области.

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Согласно данным ведомства, характерными нарушениями являются разваленные заборы или их частичное отсутствие, а также не выполняющие функции раскрытые настежь или отсутствующие ворота.

Кроме того, на дверях помещений для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов отсутствуют замки, а внутри нет данных предметов и растворов, как должно быть по правилам.

Информация о выявленных фактах передана в прокуратуру Пензенской области.