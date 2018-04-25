«Дамате» начала строить в Нижнеломовском районе вторую очередь элеватора АПК

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» приступила к строительству второй очереди элеватора в Нижнеломовском районе Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба холдинга, объект мощностью 30 тыс. тонн будет введен в эксплуатацию летом 2018 года — к началу уборочной кампании.

Благодаря ему совокупная мощность хранения ГК «Дамате» вырастет до 105 тыс. тонн. Сумма инвестиций в проект составляет 242 млн. рублей. Это средства компании и финансирование со стороны «Россельхозбанка».

Строительство второй очереди элеватора осуществляется в рамках расширения проекта «Дамате» по производству индейки до 155 тыс. тонн в убойном весе, рассчитанного на два года и затрагивающего все звенья вертикально интегрированной структуры холдинга.

В настоящее время на стройплощадке ведется устройство фундаментов под зернохранилище, в полном объеме заказано оборудование. Его доставка ожидается в середине мая. На новом объекте будут применены технологии и разработки, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе строительства первой очереди элеватора.

По словам генерального директора ГК «Дамате» Рашида Хайрова, планомерное наращивание мощностей для хранения зерна направлено в первую очередь на создание надежной кормовой базы и обеспечение растущего поголовья качественным фуражом собственного производства.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока и производство молочной продукции.

География деятельности охватывает Пензенскую и Тюменскую области.

ГК «Дамате» — крупнейший производитель мяса индейки в России. Компания реализует проект по расширению существующих мощностей до 155 тыс. тонн в убойном весе в год. Общий объем инвестиций составит 41 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком»). Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 300 тонн в сутки.

В 2017 году ГК «Дамате» при участии компании Danone построила в Тюменской области молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов. После выхода на полную мощность на объекте будет производиться 42 тыс. тонн молока в год.

В компании работают свыше 4 тыс. 100 сотрудников. Председателем совета директоров ГК «Дамате» является Наум Бабаев, генеральным директором — Рашид Хайров.