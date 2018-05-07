EN
17:54:06 Понедельник, 7 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область лидирует в ПФО по объему производства мяса

14:05 | 07.05.2018 | АПК

Печать

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Пензенская область стала лидером среди субъектов Приволжского федерального округа по объему производства мяса за период с января по март 2018 года с показателем 12,3 тыс. тонн. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

Пензенская область лидирует в ПФО по объему производства мяса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Второе место в округе область занимает по надою молока на одну корову. За январь–март в сельхозорганизациях данный производственный показатель составил 1 тыс. 607 кг. Прирост производства скота и птицы на убой в живом весе достиг 114,2%», — добавили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что регион находится на третьем месте в ПФО по производству скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий с показателем 75 тыс. тонн и по приросту производства молока — 104,2%.

«По итогам января–марта 2018 года оборот организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» составил 10,9 млрд. рублей, что на 16,6% выше аналогичного периода прошлого года. По данному показателю и по его приросту область на третьем месте в округе», — отметили в Минсельхозе региона.

Загрузка...
Читайте также
В Сосновоборске прокуратура выявила нарушения в кафе «Империя» Житель Пензы хотел получить 1 млн. рублей кредита и остался без крупной суммы
В Пензе женщинам с детьми предложили заполнить анкету на тему учебы и работы В Пензе мошенники обманули организацию почти на 270 тыс. рублей
В Пензе прошла акция несистемной оппозиции Мэр Пензы поздравил работников связи с Днем радио
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама