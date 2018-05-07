Пензенская область лидирует в ПФО по объему производства мяса АПК

Пенза, 7 мая 2018. PenzaNews. Пензенская область стала лидером среди субъектов Приволжского федерального округа по объему производства мяса за период с января по март 2018 года с показателем 12,3 тыс. тонн. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

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«Второе место в округе область занимает по надою молока на одну корову. За январь–март в сельхозорганизациях данный производственный показатель составил 1 тыс. 607 кг. Прирост производства скота и птицы на убой в живом весе достиг 114,2%», — добавили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что регион находится на третьем месте в ПФО по производству скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий с показателем 75 тыс. тонн и по приросту производства молока — 104,2%.

«По итогам января–марта 2018 года оборот организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» составил 10,9 млрд. рублей, что на 16,6% выше аналогичного периода прошлого года. По данному показателю и по его приросту область на третьем месте в округе», — отметили в Минсельхозе региона.