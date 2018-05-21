В Пачелмском районе арендатор оштрафован на 35 тыс. рублей за заросший травой участок АПК

Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Арендатор оштрафован на 35 тыс. рублей за то, что находящийся в его ведении земельный участок сельхозназначения площадью свыше 250 га в Пачелмском районе Пензенской области зарос сорной травой, деревьями и кустарниками. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина.

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Она пояснила, что нарушения обнаружены в ходе внеплановой выездной проверки.

«Арендатором, которым является физическое лицо, не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению и защите земель и охране почв от ветровой и водной эрозии и предотвращению других процессов и негативного воздействия на окружающую среду», — пояснила собеседница агентства.

Лариса Якушкина отметила, что виновник зарастания земель совершил такое административное правонарушение повторно.