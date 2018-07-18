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В Колышлее отменен карантин по гриппу птиц

09:42 | 18.07.2018 | АПК

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Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Ограничительные мероприятия, введенные на территории рабочего поселка Колышлей Пензенской области сроком на 21 сутки в связи в выявлением высокопатогенного гриппа птиц, отменены. Соответствующее постановление 17 июля подписал председатель облправительства Николай Симонов, который в этот день исполнял обязанности губернатора в связи с поездкой главы региона Ивана Белозерцева в Москву.

В Колышлее отменен карантин по гриппу птиц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с тем по-прежнему запрещен вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства с территории двух частных домовладений на улицах Строителей и Восточной.

Эти меры будут действовать в течение трех месяцев — до 17 октября.

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Постановление вступило в силу со дня официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вирус птичьего гриппа был обнаружен в Пензенской области на частных подворьях, а также на площадках двух сельскохозяйственных холдингов — АО «Васильевская птицефабрика» в Бековском районе (входит в структуру группы «Черкизово») и ООО «ПензаМолИнвест» в Колышлейском районе (входит в ГК «Дамате»).

По предварительным данным, потери ГК «Дамате» оцениваются в 400 млн. рублей, «Черкизово» — в 100 млн. рублей.

В связи со сложившейся ситуацией Казахстан запретил ввоз птицеводческой продукции 36 российских предприятий, в том числе трех пензенских — АО «Васильевская птицефабрика», ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Новые фермы». 

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