EN
20:43:23 Понедельник, 13 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области намолочен 1 млн. тонн зерна

11:00 | 13.08.2018 | АПК

Печать

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Аграрии Пензенской области намолотили 1 млн. тонн зерна.

В Пензенской области намолочен 1 млн. тонн зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С этим достижением их поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«Наши аграрии активно трудились, используя самые современные технологии и, несмотря на малое количество влаги, собирают достойный урожай», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в облправительстве в режиме видеоконференции в понедельник, 13 августа.

Глава региона добавил, что пока по урожайности зерновых Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Иван Белозерцев нацелил глав администраций муниципальных образований оказывать всестороннюю помощь предприятиям АПК в ходе уборочной кампании.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области за парты сядут более 13 тыс. первоклассников Управделами пензенского губернатора покупает два седана за 3,2 млн. рублей
В Пензенской области за семь месяцев почти 215 тыс. человек обследованы на ВИЧ В «Коллаже» для пензенцев проведут ярмарку вакансий
В Пензенской области за полгода из оборота изъяли более 30 кг некачественного хлеба Ирина Ширшина останется под домашним арестом до 6 ноября
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама