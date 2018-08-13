В Пензенской области намолочен 1 млн. тонн зерна АПК

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Аграрии Пензенской области намолотили 1 млн. тонн зерна.

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С этим достижением их поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«Наши аграрии активно трудились, используя самые современные технологии и, несмотря на малое количество влаги, собирают достойный урожай», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в облправительстве в режиме видеоконференции в понедельник, 13 августа.

Глава региона добавил, что пока по урожайности зерновых Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Иван Белозерцев нацелил глав администраций муниципальных образований оказывать всестороннюю помощь предприятиям АПК в ходе уборочной кампании.