В Пензенской области намолочено более 3 млн. тонн зерна АПК

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Аграрии Пензенской области намолотили более 3 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона в понедельник, 7 сентября.

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«Данный производственный показатель для области рекордный в сравнении с показателями постсоветского периода», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 39 центнеров с га.

«Наивысшая средняя урожайность достигнута в хозяйствах Башмаковского, Бековского и Спасского районов», — сказали в Минсельхозе, добавив, что там показатель составил 49, 46 и 45 центнеров с га соответственно.

«Валовой сбор более 200 тыс. тонн получили аграрии Белинского, Каменского, Башмаковского и Пензенского районов», — резюмировали в ведомстве.