В Каменке задержан предполагаемый зачинщик драки в магазине Криминал

Каменка, 6 января 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области задержали жителя Каменки 1997 года рождения, подозреваемого в организации драки в одном из городских магазинов, в результате которой его знакомый получил травмы.

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«В вечернее время на пульт дежурного централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, наряд группы задержания блокировал объект. На месте выяснилось, что в магазине произошла драка, которую учинил местный житель», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что при личном досмотре у подозреваемого был изъят нож.

«Для дальнейшего разбирательства злоумышленник доставлен в отдел полиции», — добавили в управлении.