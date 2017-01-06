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В Каменке задержан предполагаемый зачинщик драки в магазине

09:29 | 06.01.2017 | Криминал

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Каменка, 6 января 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области задержали жителя Каменки 1997 года рождения, подозреваемого в организации драки в одном из городских магазинов, в результате которой его знакомый получил травмы.

В Каменке задержан предполагаемый зачинщик драки в магазине

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В вечернее время на пульт дежурного централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. Незамедлительно прибыв по указанному адресу, наряд группы задержания блокировал объект. На месте выяснилось, что в магазине произошла драка, которую учинил местный житель», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что при личном досмотре у подозреваемого был изъят нож.

«Для дальнейшего разбирательства злоумышленник доставлен в отдел полиции», — добавили в управлении.
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