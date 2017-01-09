В Пензе пенсионер перечислил 45 тыс. рублей мошенникам, пытаясь помочь сыну после ДТП Криминал

Пенза, 9 января 2017. PenzaNews. 77-летний житель Пензы перечислил 45 тыс. рублей мошенникам, пообещавшим освободить от уголовной ответственности его сына, который якобы стал виновником ДТП.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, на сотовый телефон пенсионера позвонил неизвестный, который голосом, похожим на голос сына, сказал, что сбил женщину.

«После этого он передал трубку другому незнакомцу, который добавил, что для освобождения родственника от уголовной ответственности необходимо перечислить 45 тыс. рублей. Следуя инструкциям звонившего, мужчина через продавца торгового павильона перечислил запрашиваемую сумму на счета двух абонентских номеров сотовой связи», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.