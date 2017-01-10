В Пензе осужден мужчина, 1,5 года скрывавшийся после кражи телевизора Криминал

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено 33-летнему жителю Пензы Сергею Шумкину, который на протяжении полутора лет скрывался от органов следствия в Москве после кражи телевизора, а впоследствии был признан судом виновным в пособничестве в совершении преступления.

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«Вечером 19 февраля 2015 года двое его знакомых с помощью имевшихся у них ключей, похищенных у супруги потерпевшего, проникли в жилище на первом этаже многоквартирного дома на проспекте Победы в Пензе и похитили телевизор, передав его через окно ожидавшему на улице Сергею Шумкину», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в период следствия мужчина скрылся, в связи с чем 19 мая 2015 года он был объявлен в розыск, а уголовное дело в отношении него — выделено в отдельное производство.

«В августе 2015 года Октябрьским районным судом Пензы соучастники преступления были осуждены за кражу телевизора в зависимости от роли и степени участия к реальным срокам лишения свободы», — сказала собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, оба знакомых Сергея Шумкина приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колониях общего режима: один по совокупности преступлений к 2 годам, второй — к 4,5 годам с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавила она.