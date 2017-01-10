Грабитель с тремя бутылками коньяка вырвался из рук продавщиц, но был пойман полицей Криминал

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в хищении спиртного из магазина на Западной поляне в Пензе, совершившего преступление на глазах у сотрудников торговой организации и скрывшегося в неизвестном направлении.

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«В дневное время злоумышленник вынес три бутылки коньяка различных наименований из торгового зала, не оплатив товар. Когда работницы магазина на улице попытались задержать мужчину, он вырвался и убежал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после установления примет подозреваемого ориентировка на розыск была передана всем нарядам полиции.

«Злоумышленник был задержан через 30 минут на одной из городских улиц. Похищенное у него изъяли. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в пресс-службе.

В полиции пояснили, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело.