Перед судом предстанет житель Средней Елюзани, сломавший ребра жене кирпичом Криминал

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Заместитель прокурора Городищенского района Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Средняя Елюзань, покалечившего кирпичом собственную жену.

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«По делу установлено, что в январе 2016 года в гараже своего домовладения в селе Средняя Елюзань в ходе бытовой ссоры с супругой из-за плохо почищенного ею пылесосом салона автомобиля обвиняемый нанес потерпевшей не менее двух ударов кирпичом в область груди», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что у женщины были диагностированы переломы трех ребер с правосторонним пневмотораксом.

«Полученные телесные повреждения экспертиза оценила как тяжкий вред здоровью», — отметила она.

Светлана Артамонова добавила, что уголовное дело направлено в Городищенский районный суд для рассмотрения по существу.