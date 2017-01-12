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Жительница Кузнецка обвиняется в смерти экс-супруга, избитого скалкой накануне Нового года

09:42 | 12.01.2017 | Криминал

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Кузнецк, 12 января 2017. PenzaNews. 49-летняя жительница Кузнецка Пензенской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего мужа, которого она, по версии следствия, избила скалкой, что привело к его смерти.

Жительница Кузнецка обвиняется в смерти экс-супруга, избитого скалкой накануне Нового года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Между обвиняемой и ее бывшим супругом, с которым она проживала совместно, систематически происходили ссоры на почве злоупотребления мужчиной алкогольными напитками. Вечером 31 декабря в ходе очередного конфликта женщина, не выдержав оскорблений со стороны бывшего мужа, нанесла ему не менее 13 ударов деревянной скалкой по голове», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что от черепно-мозговой травмы 55-летний потерпевший скончался через несколько дней.

«Женщина полностью признала вину в совершении преступления. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления», — добавила собеседница агентства.
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