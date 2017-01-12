Трое жителей Каменки не смогли обжаловать приговор по делу о фальшивых деньгах Криминал

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Нижнеломовского районного суда, которым трое жителей Каменки признаны виновными в изготовлении и сбыте поддельных денег.

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«С ноября 2015 года по 31 марта 2016 года в целях улучшения своего материального положения Ринат Баткаев совершил изготовление, а Равиль Курмалеев и Ринат Сайганов — сбыт и покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, Ринат Баткаев приобрел сырье, компьютерную и типографскую технику, после чего изготовил не менее 108 поддельных банковских билетов и передал их Ринату Сайганову для сбыта.

Наталья Быченкова добавила, что 31 марта 2016 года Равиль Курмалеев и Ринат Сайганов на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Нижнеломовского района сбыли три поддельные купюры, купив игрушки за 250 рублей и две емкости со стеклоочищающей жидкостью.

«После совершения преступления злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции, которые впоследствии изъяли остальные поддельные купюры», — уточнила Наталья Быченкова.

Она напомнила, что Ринат Баткаев был приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Ринат Сайганов — к 2,5 годам, а Равиль Курмалеев — к 2 годам 2 месяцам.