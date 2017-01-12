Под Пензой 15-летний подросток обвиняется в убийстве пенсионерки Криминал

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. 15-летний житель села Засурское Пензенской области обвиняется в убийстве 60-летней родственницы, тело которой было обнаружено в погребе ее дома.

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«В полицию обратилась женщина, мать которой длительное время не выходила на связь. Полицейские выехали к месту жительства пенсионерки. Было установлено, что гражданка занималась продажей продуктов питания и алкогольных напитков», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что был определен круг лиц, являвшихся постоянными посетителями дома потерпевшей, в число которых вошли 13 человек.

«Среди них были граждане, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Их в первую очередь проверяли на причастность к совершению убийства», — пояснили в полиции.

В управлении отметили, что в течение трех дней была установлена причастность к совершению преступления 15-летнего местного жителя.

В свою очередь старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина уточнила ИА «PenzaNews», что подросток является родственником пенсионерки и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

«По версии следствия, в вечернее время 5 января подозреваемый на почве личных неприязненных отношений нанес пенсионерке ножом колото-резаные раны в область шеи и лица, после чего спрятал ее в погребе. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что подросток заключен под стражу.