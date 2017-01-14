Гражданин Узбекистана обвиняется в попытке дать взятку инспектору ДПС в Кузнецке Криминал

Кузнецк, 14 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина Узбекистана, который обвиняется в попытке дать взятку инспектору ДПС в Кузнецке Пензенской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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«4 декабря 2016 года обвиняемый в патрульной машине инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Кузнецку положил в свой паспорт две купюры номиналом 1 тыс. рублей и передал инспектору с целью предотвращения дальнейших разбирательств в нарушении им миграционного законодательства и доставления в отделение полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что инспектор взятку не принял, возвратив обвиняемому паспорт с деньгами и предупредив его об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу.

«Обвиняемый снова передал инспектору паспорт с двумя купюрами по 1 тыс. рублей, о чем инспектор ДПС сообщил в дежурную часть отдела МВД России по Кузнецку», — добавила собеседница агентства.