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Гражданин Узбекистана обвиняется в попытке дать взятку инспектору ДПС в Кузнецке

11:13 | 14.01.2017 | Криминал

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Кузнецк, 14 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 25-летнего гражданина Узбекистана, который обвиняется в попытке дать взятку инспектору ДПС в Кузнецке Пензенской области, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гражданин Узбекистана обвиняется в попытке дать взятку инспектору ДПС в Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«4 декабря 2016 года обвиняемый в патрульной машине инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Кузнецку положил в свой паспорт две купюры номиналом 1 тыс. рублей и передал инспектору с целью предотвращения дальнейших разбирательств в нарушении им миграционного законодательства и доставления в отделение полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что инспектор взятку не принял, возвратив обвиняемому паспорт с деньгами и предупредив его об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу.

«Обвиняемый снова передал инспектору паспорт с двумя купюрами по 1 тыс. рублей, о чем инспектор ДПС сообщил в дежурную часть отдела МВД России по Кузнецку», — добавила собеседница агентства.
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