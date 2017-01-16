Дело возбуждено по факту кражи 80 метров кабеля со склада в селе Красное Польцо Криминал

Мокшан, 16 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи 80 метров электрического кабеля со склада сельскохозяйственной организации в поселке Красное Польцо Мокшанского района Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, чтобы проникнуть на склад, злоумышленник в ночное время повредил запорное устройство двери.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 33-летнего жителя рабочего поселка Мокшан, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном», — добавили в пресс-службе.

В полиции отметили, что похищенное подозреваемый сдал в пункт приема металлолома.