16:49:16 Понедельник, 16 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Дело возбуждено по факту кражи 80 метров кабеля со склада в селе Красное Польцо

10:26 | 16.01.2017 | Криминал

Печать

Мокшан, 16 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи 80 метров электрического кабеля со склада сельскохозяйственной организации в поселке Красное Польцо Мокшанского района Пензенской области.

Дело возбуждено по факту кражи 80 метров кабеля со склада в селе Красное Польцо

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, чтобы проникнуть на склад, злоумышленник в ночное время повредил запорное устройство двери.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 33-летнего жителя рабочего поселка Мокшан, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном», — добавили в пресс-службе.

В полиции отметили, что похищенное подозреваемый сдал в пункт приема металлолома.
Актуальное
Читайте также
Пензенским аграриям расскажут о господдержке АПК В Пензенской области пройдет фестиваль «Мама, папа, я — спортивная семья»
В Пензе на Крещение будет открыто три купели, по области — 30 Сервисы «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» подтвердили высокую востребованность
В центре Пензы мужчина с ножом угрожал убить родителей В Пензенской области произведен рекордный объем сахара-песка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама