В центре Пензы мужчина с ножом угрожал убить родителей Криминал

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии старшие сержанты полиции Георгий Грузинов и Илья Матюшечкин задержали 41-летнего мужчину, который угрожал ножом своим родителям в доме на улице Кирова в Пензе.

Фото пресс-службы Росгвардии

«Экипаж вневедомственной охраны в считанные минуты прибыл на место происшествия. Злоумышленник, увидев стражей порядка, попытался скрыться», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина был задержан, на него надели наручники и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Супруги-пенсионеры пояснили росгвардейцам, что у них возник конфликт с нетрезвым сыном. Он схватил нож и стал угрожать родителям. При первой же возможности пожилая женщина позвонила по телефону 02 и сообщила о случившемся», — сказали в пресс-службе.