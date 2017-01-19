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Житель Заречного оштрафован на 300 тыс. рублей за торговлю контрафактным алкоголем

09:20 | 19.01.2017 | Криминал

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым житель Заречного Пензенской области Андрей Фетняев должен заплатить штраф в 300 тыс. рублей за торговлю контрафактным алкоголем, вступил в законную силу.

Житель Заречного оштрафован на 300 тыс. рублей за торговлю контрафактным алкоголем

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

«В июле 2016 года на территории торгового комплекса «Север» на улице Аустрина в Пензе Андрей Фетняев приобрел у неустановленного следствием лица с целью последующей перепродажи не менее 45 бутылок алкогольной продукции двух наименований объемом 0,5 литра по цене 95 и 105 рублей, на которые были наклеены поддельные федеральные специальные марки. Через несколько дней он привез 25 бутылок этой продукции в помещение арендуемого им торгового павильона «Мастер Гриль» у дома №2А на улице Ленина в Заречном и дал указание продавцам реализовывать их по цене 300 рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По ее словам, злоумышленник признал свою вину только в части незаконной реализации алкогольной продукции, заявив, что акцизные марки на бутылки не наклеивал, но суд счел доказательства по делу достаточными для вынесения обвинительного приговора.

«Осужденным приговор был обжалован. Однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — отметила собеседница агентства.
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