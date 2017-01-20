Полиция начала проверку по факту кражи денег с карты жителя Белинского района Криминал

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции начали проверку по кражи денег со счета банковской карты 57-летнего жителя Белинского района Пензенской области, попавшегося на уловку телефонного мошенника.

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«Мужчина разместил в Интернете объявление о сдаче квартиры внаем. Некоторое время спустя ему позвонил неизвестный, который сказал, что хочет арендовать недвижимость. Под предлогом перечисления предоплаты злоумышленник попросил мужчину пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что владелец карты выполнил инструкции незнакомца, после чего обнаружил списание со счета 12 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в пресс-службе.