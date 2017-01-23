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В Заречном 17-летняя девушка подверглась насилию в гостях у знакомого

16:37 | 23.01.2017 | Криминал

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Заречном Пензенской области по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летней девушки.

В Заречном 17-летняя девушка подверглась насилию в гостях у знакомого

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, в январе 2017 года 24-летний молодой человек пригласил к себе домой знакомую девушку. Находясь в квартире, подозреваемый, применяя насилие, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что подозреваемый, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», находится под домашним арестом.

«В ближайшее время следователи планируют предъявить данному лицу обвинение», — сказала собеседница агентства.
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