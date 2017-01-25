Ревнивца из Верхнего Ломова будут судить за попытку задушить бывшую сожительницу Криминал

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Верхнего Ломова Пензенской области, который обвиняется в незаконном проникновении в дом бывшей сожительницы и попытке задушить ее, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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«В ноябре 2016 в 2.00 обвиняемый пришел к бывшей сожительнице. Возле ее дома он услышал разговор и понял, что женщина не одна. Приревновав ее, мужчина повредил запорное устройство, открыл входную дверь и зашел внутрь. Он схватил потерпевшую руками за шею и начал душить, угрожая убийством», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в это время гость женщины сбежал с места происшествия.

«Осознав последствия своих действий, обвиняемый прекратил противоправное деяние», — добавила Светлана Артамонова.