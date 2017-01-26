Вступил в силу приговор жителю Богородского, убившему женщину на сексуальной почве Криминал

Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Мокшанского районного суда, которым 57-летний житель села Богородское признан виновным в убийстве женщины в ходе конфликта на сексуальной почве.

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«В августе 2016 года в вечернее время мужчина в ходе ссоры со своей знакомой, которая оскорбляла его, нанес ей несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных травм женщина 1964 года рождения скончалась на месте преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченкова.

По ее словам, в судебном заседании мужчина признал вину лишь частично.

«Он пояснил, что знакомая пришла к нему пьяной. На этой почве между ними произошел скандал. Она обзывала его нецензурными словами, на замечания не реагировала. Во время совместного употребления спиртного он ударил ее ножом, но куда именно — не помнит. После этого мужчина позвонил своим знакомым и сообщил о случившемся, однако они ему не поверили, поскольку тот был слишком пьян. Весь следующий день мужчина также выпивал. Только вечером он пошел к соседке, которая в итоге и вызвала полицию», — добавила собеседница агентства.

Наталья Быченкова напомнила, что мужчина был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Также с него постановлено взыскать в пользу сына погибшей в счет компенсации морального вреда 500 тыс. рублей», — резюмировала пресс-секретарь облсуда.