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Жительница Сердобска подозревается в нападении на знакомую в ходе ссоры в гостях

13:20 | 26.01.2017 | Криминал

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летней жительницы города Сердобска Пензенской области, которая подозревается в нанесении тяжкого вреда здоровью знакомой в ходе ссоры в гостях.

Жительница Сердобска подозревается в нападении на знакомую в ходе ссоры в гостях

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница напала на 57-летнюю женщину, которая в итоге получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

«Медики диагностировали у потерпевшей перелом шейного позвонка, основания черепа и височной кости», — уточнили в полиции.

В ведомстве отметили, что женщина, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, призналась в содеянном.
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