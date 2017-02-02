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В Кузнецке задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда знакомой

11:16 | 02.02.2017 | Криминал

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Кузнецк, 2 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области Сергей Сырысев и Артур Шакиров задержали 35-летнюю жительницу Кузнецка, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомой.

В Кузнецке задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда знакомой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Поступила информация, что в доме на улице 354-й стрелковой дивизии женщине нанесено ножевое ранение. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд группы задержания. На лестничной площадке возле квартиры пострадавшей задержали женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что подозреваемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности.

«Установлено, что при совместном распитии спиртного в ходе внезапно возникшей ссоры женщина нанесла своей знакомой ножевое ранение в спину. Потерпевшая была госпитализирована в городскую больницу», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.
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