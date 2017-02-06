Стали известны подробности задержания жителя Кузнецка, подозреваемого в убийстве знакомого Криминал

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Терпение и настойчивость помогли полицейским задержать 41-летнего жителя Кузнецка Пензенской области, подозреваемого в убийстве приятеля в квартире дома на улице Рабочей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, в рамках выяснения обстоятельств случившегося стражи порядка отправились к дому подозреваемого, однако дверь квартиры никто не открывал.

«Оперативники на протяжении 1,5 часов ожидали, пока предполагаемый злоумышленник откроет дверь, после чего он был задержан. При осмотре квартиры сотрудники уголовного розыска обнаружили орудие преступления — нож для разделки мяса из кухонного набора, а также строительные электроинструменты, которые подозреваемый взял из квартиры потерпевшего. Возле подъезда дома, в котором жил злоумышленник, была обнаружена машина потерпевшего», — пояснили в полиции.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, вечером 30 января подозреваемый с приятелем распивали спиртное в гостях у знакомого. Во время застолья у мужчины возник конфликт с хозяином квартиры, ссора переросла в драку. Затаив обиду, подозреваемый на такси съездил к себе домой, где взял кухонный нож и вернулся обратно. Зайдя в квартиру и увидев хозяина, он нанес ему ножом не менее двух ударов в область грудной клетки и головы. От полученных повреждений потерпевший скончался», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что злоумышленник похитил из квартиры стройинструмент и ключи от его автомашины, при этом входную дверь он запер на ключ.

«На следующий день подозреваемый вернулся к дому потерпевшего, где находилась его автомашина и, воспользовавшись имевшимися ключами, угнал автомобиль. При этом он не имел ни водительских прав, ни навыков вождения», — пояснила Людмила Фомина, отметив при этом, что ранее мужчина уже был судим за убийство.