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Уголовное дело возбуждено по факту гибели работника спичечной фабрики «Победа»

15:58 | 07.02.2017 | Криминал

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели жителя Нижнеломовского района Пензенской области после инцидента на спичечной фабрике «Победа».

Уголовное дело возбуждено по факту гибели работника спичечной фабрики «Победа»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, в ночь на 27 января двое рабочих находились в помещении котельного цеха спичечной фабрики «Победа» в селе Верхний Ломов, где распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 58-летнему потерпевшему один удар кулаком в область лица, от чего тот упал на бетонный пол и потерял сознание. Впоследствии потерпевший был доставлен в районную больницу, где 4 февраля скончался», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

По ее словам, согласно данным судебно-медицинского исследования, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы, полученной при падении.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз», — отметила собеседница агентства.
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