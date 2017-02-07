Уголовное дело возбуждено по факту гибели работника спичечной фабрики «Победа» Криминал

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели жителя Нижнеломовского района Пензенской области после инцидента на спичечной фабрике «Победа».

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«По версии следствия, в ночь на 27 января двое рабочих находились в помещении котельного цеха спичечной фабрики «Победа» в селе Верхний Ломов, где распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес 58-летнему потерпевшему один удар кулаком в область лица, от чего тот упал на бетонный пол и потерял сознание. Впоследствии потерпевший был доставлен в районную больницу, где 4 февраля скончался», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

По ее словам, согласно данным судебно-медицинского исследования, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы, полученной при падении.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз», — отметила собеседница агентства.