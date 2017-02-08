Медсестра из Сурска оштрафована на 20 тыс. рублей за ложное сообщение о готовящемся взрыве Криминал

Сурск, 8 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено медсестре, которая признана судом виновной в заведомо ложном доносе о готовящемся взрыве в больнице города Сурска Городищенского района Пензенской области.

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«В ноябре 2016 года женщина со своего сотового телефона отправила на номер старшей медицинской сестры SMS-сообщение, содержащее заведомо ложные сведения о заложенном в больнице взрывном устройстве», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Городищенского районного суда.

Он уточнил, что в результате этого произошла дестабилизация работы больницы, связанная с проведением организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возможной гибели людей, эвакуацию больных и работников медицинского учреждения.

«Женщина в судебном заседании свою вину в совершении преступления признала», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, приговор вступил в законную силу.