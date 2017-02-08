16:15:10 Среда, 8 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

Медсестра из Сурска оштрафована на 20 тыс. рублей за ложное сообщение о готовящемся взрыве

13:12 | 08.02.2017 | Криминал

Печать

Сурск, 8 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено медсестре, которая признана судом виновной в заведомо ложном доносе о готовящемся взрыве в больнице города Сурска Городищенского района Пензенской области.

Медсестра из Сурска оштрафована на 20 тыс. рублей за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ноябре 2016 года женщина со своего сотового телефона отправила на номер старшей медицинской сестры SMS-сообщение, содержащее заведомо ложные сведения о заложенном в больнице взрывном устройстве», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Городищенского районного суда.

Он уточнил, что в результате этого произошла дестабилизация работы больницы, связанная с проведением организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение возможной гибели людей, эвакуацию больных и работников медицинского учреждения.

«Женщина в судебном заседании свою вину в совершении преступления признала», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, приговор вступил в законную силу.
Актуальное
Читайте также
В Сердобском районе у мужчины изъяли 700 мл гашишного масла Игрок пензенского «Дизеля» в составе сборной России стал чемпионом Универсиады
В Пензенской области пройдет фотоконкурс «Счастливое время в Тарханах» В Пензе сотрудники регионального УФСИН сдали 13 литров крови
В Пензе мужчина признался в ограблении знакомого, отказавшегося дать ему денег на алкоголь Пензенское УФСИН и Академия ФСИН России заключили соглашение о творческом сотрудничестве
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама