Двое жителей Спасского района обвиняются в краже гусей, которых они обменяли на спиртное Криминал

Спасск, 10 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 31-летнего и 55-летнего жителей Спасского района Пензенской области, которые обвиняются в двух кражах гусей по предварительному сговору, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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«Обвиняемые узнали от своего односельчанина о его желании приобрести гусей и пообещали ему принести их вечером. Зная о том, что в селе находится неохраняемая в ночное время гусиная ферма, они договорились о краже и в ту же ночь похитили четыре гусей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что птиц они передали односельчанину, получив в качестве оплаты 1,5 литра спиртного.

«На следующий день тот же односельчанин обратился к обвиняемым с просьбой о повторном приобретении гусей. Они вновь направились на сельскую ферму и похитили еще четырех птиц, которых также передали односельчанину, получив в качестве оплаты 1,5 литра спиртного», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, свою вину в совершении преступлений мужчины признали полностью.