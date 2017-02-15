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16-летний юноша из Спасска проведет 1,5 года в воспитательной колонии за серию автокраж

10:18 | 15.02.2017 | Криминал

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 6 месяцев 10 дней в воспитательной колонии назначено 16-летнему жителю города Спасска Пензенской области за совершение серии автомобильных краж.

16-летний юноша из Спасска проведет 1,5 года в воспитательной колонии за серию автокраж. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В июне 2016 года молодой человек при помощи найденного металлического прута вскрыл замок багажника припаркованного на одной из улиц Спасска автомобиля «ВАЗ-21074» и похитил радиостанцию и инструменты», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, после этого в июле злоумышленник через незапертую дверь проник в салон автомобиля «ВАЗ-212140» и похитил из бардачка сотовый телефон и флип-кейс.

«В августе молодой человек при помощи отвертки вскрыл замок двери припаркованного на проспекте Победы в Пензе автомобиля «ВАЗ-111130», завел его и уехал со своими друзьями в Сердобск, где впоследствии сдал автомобиль в пункт приема цветных металлов», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что после каждой кражи житель Спасска добровольно являлся в полицию и писал явку с повинной, а затем снова совершал преступление.

Она уточнила, что по предыдущему приговору суда у молодого человека имелось неотбытое наказание в виде обязательных работ за совершение кражи, которое было учтено судом.

«Не согласившись с назначенным наказанием, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой просит смягчить назначенное ему наказание», — пояснила старший помощник прокурора.
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