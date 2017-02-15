Убившая пьяного мужа в День ВДВ жительница Пензенской области проведет в колонии 7 лет Криминал

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 54-летней жительнице Камешкирского района Пензенской области, которая признана судом виновной в убийстве мужа.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина, конфликт между женщиной и ее 53-летним супругом произошел вечером 2 августа 2016 года.

«Муж вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Между супругами произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине множественные удары в область головы, шеи, верхних конечностей и туловища», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что от полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.