В Пензе задержали нетрезвую пару, забравшуюся в чужой дом Криминал

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали мужчину и женщину, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в частное домовладение.

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«Ранним утром группа задержания в составе сержанта полиции Ивана Фомина и старшины полиции Дмитрия Нагорнюка, находящиеся на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что неизвестные граждане проникли в частный дом. В результате осмотра было обнаружено выставленное окно, следы на снегу у входной двери и по периметру здания», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчины вызвали подкрепление — старших сержантов полиции Андрея Кускова и Ярослава Голубкова.

«Сотрудники Росгвардии блокировали все выходы из помещения. Выяснилось, что в доме находятся двое граждан. Путем переговоров женщина покинула домовладение через окно и сдалась стражам порядка. Дождавшись собственницы дома, сотрудники зашли внутрь помещения, где в погребе обнаружили мужчину», — добавили в управлении.

В пресс-службе отметили, что мужчина и женщина 1976 и 1981 годов рождения были доставлены в отдел полиции.

«Как выяснилось, задержанный мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности», — подчеркнули в региональном управлении Росгвардии.