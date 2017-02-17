Житель Кузнецка купил цветы на билет «Банка приколов» и присвоил сдачу Криминал

Кузнецк, 17 февраля 2017. PenzaNews. 23-летний житель Кузнецка Пензенской области признался в совершении мошенничества в отношении продавца цветов, которому он вместо денег вручил билет «Банка приколов», а взамен получил настоящие купюры.

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«На улице Белинского в ночное время молодой человек приобрел в цветочном киоске букет стоимостью 700 рублей и расплатился за него билетом, внешне похожим на 5-тысячную купюру. Продавец не заметила обмана и отдала покупателю 4 тыс. 300 рублей сдачи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что незнакомец расплатился книжной закладкой.

«Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности», — подчеркнули в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка.