В Пензе в третий раз суд вернул дело по обвинению 6 лиц в преступлениях против личности Криминал

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вернул уголовное дело для устранения выявленных недостатков в отношении шести лиц, по обвинению в совершении насильственных преступлений, в том числе против личности со смертельным исходом.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина, они обвиняются по ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ч. 1 и 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Она уточнила, что данное уголовное дело возвращается судом в третий раз.

«Региональное следственное управление СКР, не имея своих процессуальных возможностей, ходатайствует перед прокурором Пензенской области о внесении апелляционного представления на указанное постановление Ленинского районного суда», — добавила собеседница агентства.