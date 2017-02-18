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В Пензе в третий раз суд вернул дело по обвинению 6 лиц в преступлениях против личности

13:02 | 18.02.2017 | Криминал

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Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы вернул уголовное дело для устранения выявленных недостатков в отношении шести лиц, по обвинению в совершении насильственных преступлений, в том числе против личности со смертельным исходом.

В Пензе в третий раз суд вернул дело по обвинению 6 лиц в преступлениях против личности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина, они обвиняются по ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ч. 1 и 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Она уточнила, что данное уголовное дело возвращается судом в третий раз.

«Региональное следственное управление СКР, не имея своих процессуальных возможностей, ходатайствует перед прокурором Пензенской области о внесении апелляционного представления на указанное постановление Ленинского районного суда», — добавила собеседница агентства.
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