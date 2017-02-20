В Пензе мужчина на глазах у 4-летнего сына украл сигареты почти на 10 тыс. рублей Криминал

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. 33-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в краже нескольких блоков сигарет из магазина в Пензе на глазах у своего 4-летнего сына. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России в понедельник, 20 февраля.

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«Ущерб от действий гражданина составил более 9 тыс. рублей», — отметили в полиции, пояснив, что за день он совершил не одну кражу.

В пресс-службе добавили, что, по словам подозреваемого, он и его сожительница продолжительное время нигде не работают, и им не хватает денег на продукты.

«Похищенный товар мужчина продал на улице неизвестным, а вырученные деньги потратил на нужды семьи», — сказали в УМВД.

В ведомстве уточнили, что по фактам краж возбуждены уголовные дела, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.