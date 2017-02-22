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В Вадинске ударивший полицейского палкой мужчина заплатит штраф

11:17 | 22.02.2017 | Криминал

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Мужчина, набросившийся с палкой на сотрудника полиции в Вадинске Пензенской области, заплатит штраф.

В Вадинске ударивший полицейского палкой мужчина заплатит штраф

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, пытаясь избежать привлечения к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде, взял деревянную палку и нанес ею не менее двух ударов в область головы участковому уполномоченному полиции, который находился при исполнении должностных обязанностей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Вадинского районного суда.

Он отметил, что страж порядка не получил серьезных травм.

«Вину подсудимый признал полностью. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, виновному назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — пояснил представитель суда.
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