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Житель Пензы, который провел в колонии более 30 лет, заключен под стражу

10:34 | 27.02.2017 | Криминал

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. 50-летний житель Пензы, который провел в местах лишения свободы почти 33 года, заключен под стражу.

Житель Пензы, который провел в колонии более 30 лет, заключен под стражу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В полицию обратился мужчина, по словам которого злоумышленник, разбив окно, проник в его жилище, откуда похитил деньги и золотые изделия», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый, вышедший на свободу 11 января, был доставлен в отдел полиции, где признался в совершении преступления.

«У него была изъята часть похищенных вещей. Денежные средства он потратил на личные нужды. Была установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных квартирных краж, а также грабежей на территории Пензы», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что, по словам подозреваемого, он находился в трудном финансовом положении, так как после выхода на свободу не мог устроиться на работу из-за наличия судимости.

«По фактам краж и грабежа возбуждено уголовное дело», — резюмировали в пресс-службе.
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